Tras ser vistos juntos durante su cumpleaños, Magdyel Ugaz respondió sobre los rumores que surgieron alrededor de su cercanía con Sergio George.

Luego de que el reconocido productor revelara que ambos se están conociendo y contara que él fue quien organizó la celebración de cumpleaños de la actriz, Magdyel explicó por qué el productor musical apareció cargando la torta.

La intérprete nacional prefirió no revelar detalles sobre la celebración ni confirmar la versión de Sergio George, pero explicó la razón por la que el productor tuvo dicho gesto en su onomástico.

“ Porque es un caballero, él tomó la torta y ‘Happy Birthday to you’ y todos pudieron cantar. Solo es un cabellero que toma la torta. Yo no voy a cargar mi propia torta, sería muy infeliz mi vida. ¿No te parece? “, declaró para América Espectáculos.

“¿Se están conociendo?”, le preguntaron a la actriz. Sin confirmar ni negar la versión, Ugaz destacó la trayectoria de Sergio George; sin embargo, un comentario suyo terminó provocándole una risa.

“ Recién lo estoy conociendo, me crucé con él hace muchos meses y hay canciones icónicas que él produjo y ha sido parte de mi infancia, de mi niñez. No sé si le gustará mucho eso. Todo mi cariño y admiración para él ”, respondió entre risas.