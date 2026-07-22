Aunque varias personas han mostrado interés en comprar su departamento en San Isidro, Deysi Araujo confesó que todavía no puede concretar la venta.
La exvedette explicó que el inmueble mantiene una deuda, situación que actualmente retrasa el traspaso a un nuevo propietario.
Durante una entrevista para el programa Detrás de Cámaras, Araujo señaló que recibe constantes consultas de posibles compradores, pero reconoció que el proceso no podrá realizarse hasta resolver ese pendiente económico.
“La gente está interesadísima. Todo el mundo me pregunta: ¿Deysi, cuánto el departamento?, pero mi departamento aún tiene deuda”, contó.
Pese a ello, aseguró que mantiene la decisión de vender la propiedad y expresó su confianza en que podrá concretar la operación en cuanto sea posible.
“Imagínate, no puedo venderlo así de rápido, pero está a la venta”, añadió.
Te puede interesar
- Congreso cita a senadores y diputados electos para instalación de la Junta Preparatoria
- Oficializan promulgación de ley que fortalece el fuero militar y endurece penas por crimen organizado
- JNE publica resolución que deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga
- Se confirman asistentes a la toma de mando
- Al menos 68 congresistas podrían renunciar a gastos de instalación
- Congreso promulgó ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria