La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso de la República, presidida por Miguel Torres Morales, convocó a los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 a la sesión de instalación de la Junta Preparatoria, programada para el viernes 24 de julio, a las 9:00 a. m.

La citación se realiza en cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso de la República, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso N.° 004-2025-2026-CR.

Juramentación de senadores y diputados tendrá horarios diferenciados

Como parte del cronograma aprobado, los senadores electos serán juramentados e incorporados oficialmente al Parlamento el viernes 24 de julio, a las 11:00 a. m., en el Hemiciclo del Senado.

Ese mismo día, la juramentación e incorporación de los diputados electos se realizará a las 4:00 p. m. en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Ambas ceremonias marcarán el inicio formal de funciones de los legisladores elegidos para el periodo parlamentario 2026-2031.

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Elección de las Mesas Directivas será el 26 de julio

El cronograma también establece que la elección de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados se desarrollará el domingo 26 de julio en el Palacio Legislativo.

Con este proceso se conformarán los órganos de dirección de ambas cámaras para el inicio del nuevo periodo legislativo.