El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto la credencial de senador otorgada a Rafael López Aliaga para el periodo parlamentario 2026-2031, correspondiente a las Elecciones Generales de 2026.

La medida quedó formalizada con la Resolución N.º 1757-2026-JNE, emitida tras la comunicación presentada por López Aliaga al Congreso de la República, en la que renunció de manera expresa, voluntaria e irrevocable a juramentar y ejercer el cargo.

Frente a esta situación, el máximo tribunal electoral resolvió convocar a Absalón Vásquez Villanueva, candidato de Renovación Popular que obtuvo la siguiente mayor votación preferencial y no había sido proclamado, para que ocupe el escaño vacante.

El caso abrió un debate por un aparente vacío normativo, ya que el artículo 95 de la Constitución establece que el mandato legislativo es irrenunciable. No obstante, el JNE concluyó en su resolución que existe una diferencia jurídica entre la condición de “senador electo” y la de “senador incorporado”.

Según el análisis del colegiado, la condición de representante no se adquiere automáticamente con la proclamación, sino que se perfecciona únicamente mediante el acto de juramentación ante la Junta Preparatoria del Congreso.

Al no cumplir con los requisitos previos ni realizar la juramentación correspondiente, el JNE concluyó que el ejercicio de la función parlamentaria, protegido por la garantía de irrenunciabilidad, aún no se había iniciado plenamente.

Asimismo, el tribunal electoral señaló que dejar la vacante sin cubrir afectaría la voluntad popular expresada en las urnas, pues el sistema electoral no solo busca proclamar candidatos, sino garantizar la representación política otorgada por los ciudadanos a cada organización política.

En ese sentido, el JNE consideró que mantener el escaño vacante reduciría de manera injustificada la representación obtenida por Renovación Popular. Por ello, convocó al siguiente candidato en el orden de prelación, con el objetivo de garantizar la conformación completa del Senado con los 60 representantes establecidos en la Constitución.