El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó este lunes la ley que introduce modificaciones al Código Penal Militar Policial y al Nuevo Código Procesal Penal. La norma establece que los efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas sean procesados exclusivamente en el fuero militar policial cuando sean investigados por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Mediante una nota de prensa difundida en el portal institucional del Congreso, se informó que la promulgación se realizó en ejercicio de las atribuciones constitucionales del Parlamento, debido a que la Presidencia de la República no formuló observaciones ni promulgó la iniciativa dentro del plazo legal de 15 días.

Según el portal del Congreso, la norma establece de manera expresa que un efectivo policial o militar no podrá ser procesado al mismo tiempo en la justicia ordinaria y en el fuero militar policial cuando se investiguen los mismos hechos y a los mismos involucrados.

“Con ello, se garantiza la aplicación del principio jurídico ne bis in idem, que significa “no dos veces por lo mismo”, indica el pronunciamiento.

La nota de prensa señala que, ante eventuales conflictos de competencia, la norma establece que la Sala Penal de la Corte Suprema deberá priorizar la jurisdicción militar policial cuando los hechos investigados hayan ocurrido durante el cumplimiento de funciones o en el marco de acciones militares.

En cuanto a la definición de la conducta ilícita, la norma precisa que, para los miembros de las Fuerzas Armadas, se considerará delito de función todo acto cometido durante operaciones militares orientadas al mantenimiento del orden interno o en el contexto de un estado de emergencia.

En el caso de la Policía Nacional, la norma contempla como parte de sus funciones las labores de prevención, investigación del delito, control de identidad, inteligencia y vigilancia de fronteras, entre otras atribuciones establecidas por ley.

El comunicado también precisa que la nueva ley establece la pena de cadena perpetua para los efectivos que colaboren con bandas u organizaciones criminales utilizando su cargo o posición dentro de la institución.

El dictamen fue aprobado en segunda votación el pasado 23 de junio, con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones.

La iniciativa legislativa reunió varios proyectos de ley planteados por congresistas de diferentes bancadas, entre ellos uno presentado por el propio Fernando Rospigliosi.

Durante su debate en el Pleno del Congreso, la iniciativa recibió pedidos de reconsideración presentados por parlamentarias como Ruth Luque, Sigrid Bazán y Flor Pablo. Sin embargo, estos recursos fueron rechazados.

“La iniciativa distorsiona los delitos de función”, sostuvo Luque durante las sesiones de debate.

En tanto, congresistas como José Cueto y César Revilla respaldaron la propuesta al considerar que los fueros militares policiales son las instancias competentes para procesar las faltas que puedan cometer los agentes durante operativos oficiales.