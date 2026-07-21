El presidente interino de la República, José María Balcázar, informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitirá entre este martes y miércoles el pronunciamiento respecto a la solicitud de indulto presentada por los familiares del expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, señaló que aún no se ha definido una postura sobre la solicitud de indulto, debido a que el Gobierno ha priorizado la atención de la emergencia en Junín tras el sismo registrado en la región.

En declaraciones a Exitosa, el jefe de Estado explicó que la emergencia registrada en Junín obligó al Ejecutivo a priorizar la atención de la crisis y postergar la evaluación del pedido de gracia presidencial.

“Todavía no se ha tomado ni una decisión. Se ha interrumpido por esta situación en Junín y estamos abocados exclusivamente en ello. Créame que hay prioridades que atender. Todos los ministros están allá trabajando”, indicó.

“Lo otro (el indulto) sigue su curso normal en cuanto se refiere al Ministerio de Justicia, que está trabajando el dictamen correspondiente de acuerdo al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. De tal manera que yo creo que entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde y, a partir de ello, podremos conversar”, agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la solicitud de indulto no sea resuelta durante su administración y pase a manos del próximo gobierno, el mandatario señaló que no descarta esa alternativa.

“No se descarta esa posibilidad porque usted comprenderá que, en una democracia participativa y de amplia concertación, como lo ha planteado la presidenta (Keiko Fujimori), podría ser tratado tranquilamente”, aseguró.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar aseguró que aún no se ha tomado una decisión sobre un posible indulto a Pedro Castillo. Indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene trabajando un dictamen para evaluar dicha posibilidad… pic.twitter.com/1ovMPlSWXe — Exitosa Noticias (@exitosape) July 20, 2026