El canciller Carlos Pareja confirmó este lunes que el rey de España, Felipe VI y ocho mandatarios de la región asistirán a la ceremonia de transmisión del mando presidencial de Keiko Fujimori, programada para el 28 de julio. Asimismo, informó que otros países estarán representados por cancilleres, ministros de Estado y delegaciones oficiales durante las actividades por Fiestas Patrias.

De acuerdo con el ministro, los presidentes que confirmaron su asistencia al evento asistirán en representación de:

Argentina

Bolivia

Chile

Paraguay

Uruguay

Panamá

Honduras

Ecuador

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores también informó que sostuvo una reunión con la presidenta electa para presentarle el cronograma oficial de las actividades previstas entre el 27 y el 29 de julio. La agenda comprende la ceremonia de investidura presidencial, el desfile militar y los actos protocolares organizados por el Gobierno.

Pareja explicó que durante el encuentro revisaron el desarrollo de cada una de las actividades previstas para la transferencia de mando.

“Hemos tenido una muy buena y muy cordial conversación, en donde le he transmitido todo el programa minuto a minuto, porque es un programa muy nutrido”, indicó.

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Canciller Carlos Pareja confirma lista de dignatarios que acudirán a la toma de mando de Keiko Fujimori



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Delegaciones internacionales llegarán al Perú

El canciller precisó que también participarán el primer ministro de Aruba y delegaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. Asimismo, señaló que la presidenta electa invitó a otras personalidades políticas del extranjero, aunque sus nombres aún no se difunden porque el proceso de confirmación continúa.

Finalmente, destacó que el Perú recibirá una importante representación internacional durante las celebraciones por el cambio de mando. La Cancillería continúa coordinando la llegada de las autoridades y delegaciones que participarán en los actos oficiales.