El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó el ingreso de Absalón Vásquez al Senado por Renovación Popular, después de dejar sin efecto la credencial entregada a Rafael López Aliaga. La medida pone fin al procedimiento administrativo iniciado luego de que el exaspirante decidiera no asumir el escaño obtenido en las elecciones. Vásquez, exministro de Agricultura y exintegrante del oficialismo en los años noventa, será quien ocupe la vacante.

De acuerdo con la resolución del JNE, el mandato representativo no se concretó porque Rafael López Aliaga no cumplió con el acto de juramentación. La entidad explicó que este paso era indispensable para formalizar la asignación definitiva del escaño parlamentario.

Como fundamento jurídico, el JNE citó el artículo 11 del Reglamento del Congreso, el cual dispone que el ejercicio de la función legislativa está condicionado a la prestación del juramento. Debido a que Rafael López Aliaga no cumplió con ese acto, la autoridad electoral determinó que el mandato representativo no se perfeccionó.

Por mayoría, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que la condición de senador no se adquiere automáticamente con la proclamación de resultados ni con la entrega de credenciales. Según explicó, la representación parlamentaria se consolida únicamente tras cumplir tres etapas: proclamación, incorporación y juramentación. Al no completarse este procedimiento, concluyó que no llegó a configurarse el mandato irrenunciable previsto en el artículo 95 de la Constitución.

El organismo también señaló que, al no haberse consolidado la condición de senador, Rafael López Aliaga no se encuentra comprendido en el impedimento establecido por la Ley de Elecciones Municipales. Con ello, la resolución delimita el alcance de esa restricción para quienes no llegan a ejercer funciones legislativas.

En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga y convocó al exministro Absalón Vásquez para ocupar el escaño en el Senado, al corresponderle el lugar en la lista de Renovación Popular de acuerdo con el orden de votación obtenido. La resolución marca un precedente en la interpretación de la normativa electoral sobre la asunción de cargos parlamentarios.