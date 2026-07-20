El ministro del Interior, José Zapata, respondió a los cuestionamientos surgidos por la compra de armamento para la Policía Nacional del Perú realizada sin un concurso público. El titular del sector sostuvo que la adquisición busca atender el déficit de equipamiento de la institución y reforzar la capacidad operativa de los agentes frente a la inseguridad ciudadana.

Durante sus declaraciones, explicó que la decisión no fue adoptada de manera inmediata, sino como parte de un proceso de evaluación de las necesidades de la PNP. Asimismo, aseguró que la adquisición cuenta con sustento técnico y responde a una brecha que afecta el desempeño de los efectivos en el servicio.

“Es una compra importante”, aseguró.

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Ministro del Interior sobre compra de armas para la PNP: "En la administración pública hay que tomar decisiones y cuando se trata de cerrar brechas es lo que se está adoptando. Un proceso netamente técnico, no es improvisado"



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Ministro asegura que existe un déficit de armamento

José Zapata indicó que una parte importante del personal policial aún no dispone de un arma para cumplir sus funciones. En ese contexto, señaló que la compra busca reducir esa carencia dentro de la institución.

Al explicar las razones de la medida, remarcó que el objetivo es atender una necesidad identificada previamente. En ese sentido, manifestó que “cuando se trata de cerrar brechas que la Policía tiene, eso es lo que se está adoptando”.

El ministro también afirmó que el proceso se inició en marzo de 2025 luego de una evaluación especializada sobre las condiciones de equipamiento de la PNP. Bajo esa línea, sostuvo que se trató de “un proceso netamente técnico, no es improvisado. Es el resultado de un análisis de esa brecha”.

El titular de la cartera señaló que la adquisición forma parte de una estrategia para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos policiales. Además, consideró que será necesario mantener este tipo de inversiones en las siguientes gestiones para incorporar más recursos y tecnología.

Finalmente, reiteró que fortalecer a la Policía constituye una prioridad para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.