Los 190 integrantes del nuevo Congreso bicameral jurarán al cargo este viernes, fecha en la que comenzará el período parlamentario 2026-2031.

No obstante, antes de asumir sus funciones, los legisladores recibirían un bono de instalación de 15,600 soles, monto que se debe destinar a cubrir los gastos de traslado y estancia en Lima.

Pero, ¿cuántos senadores y diputados viven ya en Lima Metropolitana?

Correo revisó las hojas de vida publicadas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) e identificó que al menos 68 legisladores registraron su domicilio en la capital.

Si suma el gasto de instalación de todos ellos, el monto resultante es nada menos que 1’060,800 de soles.

Desglose

Este grupo representa el 35.8 % del Congreso bicameral y está integrado por 29 senadores y 39 diputados.

Es decir, más de un tercio de los futuros parlamentarios ya reside en la ciudad donde desarrollará sus labores legislativas durante los próximos cinco años.

Fuerza Popular concentra la mayor cantidad de congresistas domiciliados en la provincia de Lima, con 24 parlamentarios: 11 senadores y 13 diputados.

Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno comparten el segundo lugar. Cada uno de ellos tiene 14 congresistas con domicilio en la capital.

La agrupación liderada por Rafael López Aliaga cuenta con cinco senadores y nueve diputados, mientras que el partido de Jorge Nieto Montesinos tiene seis senadores y ocho diputados.

El Partido Cívico Obras, asimismo, aparece en el cuarto lugar con siete legisladores domiciliados en la provincia de Lima. Son tres senadores y cuatro diputados.

Ahora Nación, por su parte, tiene seis congresistas residentes en la capital: dos senadores y cuatro diputados.

Finalmente, Juntos por el Perú presenta la menor cantidad de parlamentarios domiciliados en Lima, al reunir tres representantes; dos senadores y un diputado.

Desarraigo

Al menos once congresistas elegidos por circunscripciones distintas a la capital registran domicilio en Lima. De ellos, cuatro integrarán el Senado y siete la Cámara de Diputados.

Aunque fueron designados para representar regiones del interior del país, ya residen en la Ciudad de los Reyes.

En el Senado, por ejemplo, está José Berley Arista Arbildo, de Fuerza Popular (FP), elegido por Amazonas y domiciliado en Magdalena del Mar.

También en el fujimorismo figuran Segundo Tapia Bernal, quien obtuvo un escaño por Cajamarca y registra domicilio en Ate; y Jacques Rodrich Ackerman, elegido por el Callao y domiciliado en Miraflores.

La relación la completa Percy Herbert Osorio Palpan, de Juntos por el Perú, quien representa a Pasco y declara domicilio en el distrito de Lima.

En la Cámara de Diputados se tiene Auristela Ana Obando Morgan, elegida por el Callao y domiciliada en Miraflores; y a Ángel Bruno Bobadilla Galindo, representante de esa misma circunscripción que reside en Santiago de Surco.

Similares son los casos de Jhonn Brayam Valqui Ordoñez, elegido por Pasco, pero que domicilia en Pueblo Libre; y Carmela Paucara Paxi, representante de Piura con domicilio en Villa El Salvador.

También están Rafael Aldo Celiz Castillo, elegido por Tumbes, pero residente de Chorrillos; y Jaime Américo Abensur Pinasco, quien obtuvo un escaño por Ucayali y declara residencia en Santiago de Surco.

Estos 6 parlamentario pertenecen al partido fujimorista.

A ellos se suma Nora María Llaque Linares, del Partido del Buen Gobierno, elegida por La Libertad y residente de San Isidro.

Contraste

Consultado por Correo, el exjefe del Gabinete de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Rospigliosi, explicó que el bono de instalación fue creado para facilitar la llegada de los legisladores elegidos fuera de Lima, pero cuestionó que se otorgue de manera generalizada a todos.

“El problema es que hay muchos congresistas que viven en Lima. Entonces, ¿para qué van a instalarse en Lima si ya viven aquí?”, advirtió.

Rospigliosi consideró que los parlamentarios “deberían tener la decencia de no cobrar ese bono, de devolverlo”. Incluso calificó tal entrega como un “despropósito”.

Al respecto, el abogado constitucionalista planteó que el Parlamento debe modificar las reglas para restringir este beneficio únicamente a quienes realmente lo necesiten.

“No deberían depositar en todas las cuentas bancarias de los 130 congresistas y de los senadores. Creo que debería dejarse a quien lo solicita y lo justifica”, concluyó.