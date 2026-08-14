El Perú tiene capacidades técnicas y herramientas que permitirían reducir los impactos del Fenómeno El Niño en la producción agrícola, pero resulta indispensable que el Estado promueva que llegue a los pequeños y medianos agricultores, los más vulnerables frente al incremento de las temperaturas, señaló David Morera, presidente del Gremio de Protección de Cultivos (Protec) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Precisó que las acciones de prevención pueden tener mejores resultados si se hacen trabajos conjunto de limpieza y reforzamiento de cauces de ríos con iniciativas orientadas a fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación del sector agrícola.

“El principal desafío es adaptar el manejo agronómico a las nuevas condiciones climáticas. Se necesita fortalecer el sistema radicular (raíces) de las plantas con una adecuada nutrición, una fertilización balanceada, el uso de materia orgánica y bioestimulantes”, señaló Morera.

Además, según explicó, cuando sea posible, se debe emplear variedades con mayor tolerancia al calor.

Plantaciones

El dirigente gremial indicó que en el caso de los cultivos permanentes, como los frutales, no es posible reemplazar las plantaciones ante un evento climático extremo, por lo que la aplicación de un manejo técnico adecuado es determinante para minimizar el impacto de altas temperaturas y preservar la productividad.

Hizo hincapié en que la agroindustria tiene mayores recursos y herramientas tecnológicas, pero los pequeños y medianos productores necesitan acompañamiento permanente para mantener la sostenibilidad de sus cultivos.

“Se requiere capacitación, asistencia técnica en campo y orientación para aplicar correctamente las tecnologías disponibles. Ese esfuerzo debe ser liderado por el Estado en coordinación con el sector privado”, enfatizó.

Por ello, el gremio empresarial propone conformar una mesa de trabajo entre autoridades y actores del sector agrícola para coordinar acciones preventivas.