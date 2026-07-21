El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, se reunió con la mandataria electa, Keiko Fujimori, para presentarle los detalles del programa oficial de actividades previstas para la transferencia de mando.

Presencia

Tras el encuentro, el canciller brindó una conferencia de prensa desde la Oficina de la Presidenta Electa.

“Hemos tenido una muy buena y muy cordial conversación, en donde le he transmitido todo el programa minuto a minuto, porque es un programa muy nutrido”, mencionó.

Asimismo, el canciller informó que al menos ocho jefes de Estado participarán en la ceremonia del 28 de julio.

Pareja detalló que estarán presentes el rey de España, Felipe VI, y los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

“Le he confirmado los presidentes y jefes de Estado que van a estar presentes en la ceremonia de transmisión de mando”, remarcó.

Más asistencias

Por otro lado, el canciller explicó que las naciones que no contarán con la presencia de sus presidentes enviarán a sus representantes diplomáticos o ministros de otras áreas.

En esa línea, confirmó la llegada de delegaciones de Japón, China y Marruecos, además de invitados políticos de Keiko Fujimori, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer.

“Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio, en la ceremonia en el Congreso”, expresó.

Pareja también señaló que comunicó a Fujimori la importancia de reanudar las relaciones consulares con Venezuela.