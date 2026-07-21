Mario Hart confirmó públicamente el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira. Durante su participación en el pódcast 'Sin Más Que Decir’, el piloto puso fin a los rumores que durante varios meses rodearon su relación.

“ He estado en los últimos meses como evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo. Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algún tiempo, unos meses, que llegó a su fin, desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos ”, expresó el piloto.

Hart señaló que había conversado con Rivadeneira para hacer el anuncio de manera conjunta, pero finalmente decidió hablar por su cuenta al considerar que era momento de dejar de ocultar la ruptura.

“ Quizá me estoy adelantando... era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos, pero ya, después de tantos meses y siendo tan evidente ya no se puede tapar el sol con un dedo, la gente se da cuenta, en redes. En nuestros círculos sabemos que ya llegó a su fin nuestra relación como pareja ”, sostuvo.

El cantante resaltó que la separación no afectó la relación de padres que mantiene con Korina Rivadeneira. Además, indicó que ambos continúan compartiendo momentos juntos por el bienestar de sus hijos.

“ Es algo que gracias a Dios hasta el momento creo que estamos llevándolo de una buena manera, sobre todo por nuestros hijos. Estamos tratando de mantener la familia, por eso es que hay fines de semana en los que estamos juntos. Ella mantiene una buena relación con mi familia, yo con la de ella, si tenemos que juntaros y hacer plan con los chicos juntos no hay tema, no hay tensión ”, sostuvo.

El piloto puso fin a las especulaciones y afirmó que la separación con la actriz venezolana no se produjo por una tercera persona, descartando cualquier engaño dentro de la relación.

“ Gracias a Dios no ha habido ningún tema externo para que podamos llegar a esta decisión, fue una decisión en consenso, no voy a entrar tanto en detalles, descartado totalmente que haya sido por terceros, lo estamos tratando de llevar de la manera más madura posible ”, enfatizó.

“Así es como debe ser, que los chicos vivan con su mamá. Ella es una mujer espectacular, increíble en todos los sentidos, muy trabajadora, muy mamá. Mis hijos siempre van a contar con su madre y con su padre. Espero que los temas que nos llevaron a tomar esta decisión no los afecten”, finalizó Hart.