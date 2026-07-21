Kaylee Hottle, actriz que alcanzó notoriedad por su participación en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio, falleció el lunes 20 de julio a los 18 años tras un accidente automovilístico.

La noticia fue confirmada por Joshua Hottle, padre de la joven actriz, quien compartió un video en Facebook utilizando lenguaje de señas. En su mensaje, explicó lo ocurrido y señaló que viajará a Texas para hacerse cargo de los trámites y reclamar el cuerpo.

La Escuela para Sordos de Texas, donde Kaylee Hottle cursaba su último año de estudios, también confirmó la noticia mediante un comunicado oficial.

Su papel más recordado fue el de Jia en la franquicia Godzilla vs. Kong, donde interpretó a una niña huérfana con discapacidad auditiva que se comunica con Kong mediante el lenguaje de señas y es adoptada por la Dra. Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall.

Por su participación en Godzilla x Kong: The New Empire, la actriz recibió una nominación a los Premios Saturn en la categoría de mejor actuación juvenil.