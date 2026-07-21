El actor mexicano Edgar Vivar tendrá una participación especial en “Al Fondo Hay Sitio”, la exitosa producción de América Televisión, mientras continúa presentándose en “Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca”, espectáculo que forma parte de la temporada de Fiestas Patrias en Lima.

La aparición del reconocido artista coincide con una serie de actividades que viene realizando durante su visita al Perú, donde ha recibido diversos homenajes por su trayectoria artística de más de cinco décadas.

¿Qué papel tendrá Edgar Vivar en Al Fondo Hay Sitio?

Según el avance de los próximos capítulos difundido por la producción de la serie, Edgar Vivar llegará por primera vez a la casa de los Gonzales acompañado por Tito para comunicar una noticia a don Gilberto, Olinda, Juana, Félix y Maripaz.

Aunque la producción no ha revelado mayores detalles sobre su personaje, su aparición ha despertado expectativa entre los seguidores de la serie por el impacto que podría tener en la historia.

También integra el elenco de “Un Principito en el Circo”

Paralelamente, el actor mexicano participa en “Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca”, donde interpreta a El Zorro, uno de los personajes más representativos de la obra inspirada en El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.

El espectáculo combina teatro, música, humor y números circenses, y forma parte de la temporada número 26 del tradicional circo liderado por La Chola Chabuca.

La puesta en escena reúne además a figuras nacionales como Haydeé Cáceres, Naima Luna, Sebastián Barreto y La Chola Chabuca, junto con artistas internacionales provenientes de Ucrania, Japón, Chile, México y otros países.

Reconocimientos durante su visita al Perú

Durante su estancia en el país, Edgar Vivar ha recibido diversas muestras de reconocimiento.

Recientemente fue homenajeado en el programa “El Reventonazo de la Chola”, donde recibió una placa por su trayectoria artística. Asimismo, días antes fue distinguido con una estrella en el Paseo de la Fama de Pachacámac.

Funciones y entradas

"Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca" permanecerá en cartelera hasta el 24 de agosto bajo la gran carpa instalada en Plaza Norte.

Las entradas están disponibles desde S/ 25 a través de Teleticket y en la boletería oficial del circo.