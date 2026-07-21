Melissa Paredes fue consultada sobre la polémica que enfrenta a Ethel Pozo con sus excompañeros de ‘América Hoy’, Janet Barboza y Edson Dávila. La controversia surgió luego de que la hija de Gisela Valcárcel afirmara que ambos sabían con anticipación que ella no continuaría en el magazine de América Televisión, pero decidieron no comunicárselo.

“ De verdad que yo prefiero no hablar de esos temas. A mí no me metan, yo no sé nada, no es mi rollo y prefiero no hablar de ese tema... Prefiero no opionar de ese tema, yo me lavo las manos como Pilatos. Conmigo no cuenten, gracias ”, expresó entre risas en declaraciones para Q’ Bochinche.

Asimismo, Melissa Paredes expresó su respaldo a Edson Dávila por el reciente estreno de su programa en América Televisión. La actriz aseguró sentirse orgullosa del conductor y destacó su talento frente a las cámaras.

“Hizo sus programas, los cinco que dijeron, le fue lindo y creo que él tiene un talento lindo, que es natural. Todos estamos felices por él, yo creo”, manifestó.

Ethel Pozo revela que estará en el podcast de Magaly Medina: Me ha invitado y he aceptado

En su estreno integrante del podcast ‘Sin más que decir’, Ethel Pozo anunció que próximamente grabará un episodio con Magaly Medina, donde abordarán los temas que quedaron pendientes tras su entrevista televisiva.

La hija de Gisela Valcárcel reveló que la ‘Urraca’ la invitó a participar en su podcast y que aceptó la propuesta. Además, adelantó que la grabación se realizará muy pronto.

“¿Te gustaría que ese encuentro se repita con Magaly?, en el que se conozcan un poco más y se llegue incluso a una amistad“, le preguntó Mario Hart. Ante ello, Ethel Pozo respondió afirmativamente y expresó su deseo de repetir ese encuentro.

“Sí me gustaría y me ha invitado a su pódcast y he aceptado. He aceptado porque creo que nos hemos quedado con ganas de más. Faltaron cosas para desarrollar; claro, podemos ir los dos”, indicó.

Pozo adelantó que, de no surgir cambios, este jueves 23 de julio acudirá a la casa de Magaly Medina para grabar el episodio del podcast que ambas tienen pendiente.