La banda argentina Airbag confirmó su primer concierto en Tacna, ciudad que se suma a su gira por el Perú. El espectáculo está programado para el 28 de agosto en el estadio Joel Gutiérrez, donde el grupo interpretará los temas más representativos de su carrera.

La organización informó que la preventa de entradas comenzará el 17 de julio a las 11:00 a.m. a través de Teleticket, con descuentos promocionales durante la primera etapa de ventas.

Airbag llegará por primera vez a la ciudad heroica

Tras presentarse anteriormente en Lima, la agrupación argentina llevará por primera vez su espectáculo al sur del país, donde miles de seguidores podrán disfrutar en vivo de un repertorio que reúne clásicos y canciones de sus producciones más recientes.

Durante el concierto, la banda interpretará éxitos como “Por mil noches”, “Cae el sol”, “Solo aquí” y “La partida de la gitana (Si te vas)”, además de temas como “Nunca lo olvides”, “Cicatrices” y “Pensamientos”.

Más de dos décadas de trayectoria

Integrada por los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli, Airbag es considerada una de las agrupaciones más representativas del rock argentino contemporáneo.

Con más de 27 años de carrera, el grupo ha desarrollado una propuesta que combina rock alternativo, hard rock y baladas, consolidando una base de seguidores en distintos países de Latinoamérica y Europa.

En los últimos años, la banda ha mantenido una producción independiente, además de participar en festivales internacionales y presentar espectáculos especiales como Airbag Sinfónico, junto a orquestas en Argentina.

Gira internacional

Airbag también ha continuado su expansión internacional con presentaciones en países como España, además de mantener una agenda de conciertos en distintos escenarios de América Latina.

Su discografía incluye producciones como “Mentira la verdad” y la serie “El club de la pelea”, trabajos que han fortalecido su presencia dentro de la escena del rock en español.