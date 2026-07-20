El fin de semana dejó dos motivos de celebración para Eva Ayllón: dos funciones de “Con Guitarra y Cajón” a sala llena y la Medalla de Honor de la Cultura. La cantante y referente de la música criolla recibió la medalla durante la segunda presentación del espectáculo, en el Centro de Convenciones Bianca, por su extraordinaria contribución a la difusión, preservación y fortalecimiento de la identidad nacional a través de la música peruana.

A poco del inicio de la segunda presentación, la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, subió al escenario para imponerle la medalla y entregarle el diploma en reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas llevando la música peruana a los principales escenarios del mundo.

Durante su intervención, la funcionaria destacó el legado de la artista y el impacto de su carrera en la difusión de la música peruana. “Es un placer estar esta noche con mi querida Eva Ayllón para hacerle entrega de la Medalla de Honor de La Cultura. Más de cinco décadas de una trayectoria impecable, llevando nuestra música, el alma de nuestra música criolla, nuestra música peruana, no solamente a escenarios como este a nivel nacional, sino también a grandes escenarios internacionales. Tu voz es realmente el sonido de nuestra patria. Y nos sentimos muy orgullosos el día de hoy de poder darte este reconocimiento”, expresó la ministra.

"Tu voz es realmente el sonido de nuestra patria. Y nos sentimos muy orgullosos de poder darte este reconocimiento", expresó la ministra de Cultura Fátima Altabás.

Visiblemente conmovida, Eva agradeció que la entrega de la distinción se realizara durante el concierto, rodeada de los músicos que la acompañan y del público que la ha seguido a lo largo de toda su carrera.

“Gracias, ministra, gracias. Le agradezco con toda mi alma que no haya hecho el protocolo que le correspondiente a este premio y que haya venido esta casa, mi casa, como es Bianca, y frente a todo mi público. Muchísimas gracias. Mil bendiciones para usted, para el Perú, para mis compañeros, para mi público, para mis padres, para los padres de mis padres y, sobre todo, a Dios por darme la oportunidad de ser una representante de ustedes”, manifestó, mientras el público ovacionaba de pie a la cantante.

Tras su dos conciertos del espectáculo "Con Guitarra y Cajón” Eva Ayllón empieza una intensa agenda internacional. Este 22 de julio inicia sus presentaciones en Europa con un concierto en Valencia, España en el auditorio Roig Arena. En los próximos días, visitará diversas ciudades de España, Italia, Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania, donde volverá a encontrarse con miles de compatriotas y con los seguidores de la música criolla.