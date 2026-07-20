En su estreno integrante del podcast ‘Sin más que decir’, Ethel Pozo anunció que próximamente grabará un episodio con Magaly Medina, donde abordarán los temas que quedaron pendientes tras su entrevista televisiva.

La hija de Gisela Valcárcel reveló que la ‘Urraca’ la invitó a participar en su podcast y que aceptó la propuesta. Además, adelantó que la grabación se realizará muy pronto.

“ ¿Te gustaría que ese encuentro se repita con Magaly?, en el que se conozcan un poco más y se llegue incluso a una amistad “, le preguntó Mario Hart. Ante ello, Ethel Pozo respondió afirmativamente y expresó su deseo de repetir ese encuentro.

“ Sí me gustaría y me ha invitado a su pódcast y he aceptado. He aceptado porque creo que nos hemos quedado con ganas de más. Faltaron cosas para desarrollar; claro, podemos ir los dos ”, indicó.

Pozo adelantó que, de no surgir cambios, este jueves 23 de julio acudirá a la casa de Magaly Medina para grabar el episodio del podcast que ambas tienen pendiente.

Gisela Valcárcel cuenta lo que dijo Ethel Pozo sobre entrevista con Magaly Medina: “Quiero conocerla y que me conozca”

Antes de la presentación de su libro “El poder de ser tú”, Gisela Valcárcel fue consultada sobre la entrevista que Ethel Pozo concedió a Magaly Medina. Durante la conferencia de prensa realizada este lunes, la conductora compartió su postura sobre la decisión de su hija.

Valcárcel contó que el libro recoge distintas vivencias que marcaron su trayectoria, incluyendo recuerdos de su infancia y los momentos más duros que atravesó tanto en su vida privada como en su carrera.

Consultada por la participación de Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina, Gisela Valcárcel sostuvo que nunca ha limitado las decisiones de su hija, pues considera que cada persona debe actuar con libertad y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.

“La forma en la que la eduqué fue para que aprendiera a elegir, qué color de cabello quiso ponerse en el cabello a los 14 años, se hizo un tatuaje, que casi me muero pero cuando lo vi le dije, está bonito... ha elegido y ella es la responsable de sus elecciones”, señaló a la prensa.

Asimismo, Gisela explicó que estaba al tanto de la entrevista que Ethel concedería a la ‘Urraca’. No obstante, remarcó que su hija no necesitaba su aprobación, pues siempre ha respetado su independencia para tomar decisiones.

“Cuando me dijo que iba a estar con Magaly, no me preguntó, ella no tiene por qué preguntarme estas cosas, ella las puede hablar con su esposo”, sostuvo.

Además, Gisela explicó que Ethel le comentó que decidió asistir al programa porque deseaba conocer a Magaly Medina de manera personal, sin que pesaran los enfrentamientos públicos que marcaron la relación entre ambas figuras de la televisión.

“Me dijo: ‘Quiero conocerla y que me conozca, cuando no nos conocemos, las personas podemos suponer cosas. Si a ella después no le caigo bien, está bien, es su derecho, pero quiero conocerla y que me conozca, así que todo bien por ahí”, expresó.