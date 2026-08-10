Una presunta balacera obligó a suspender un concierto de Armonía 10 que se realizaba en la plaza cívica de Manchay por las celebraciones del aniversario de Pachacámac. La presentación se desarrollaba a campo abierto cuando se escucharon disparos y los asistentes comenzaron a buscar refugio.

Según los videos difundidos por personas que se encontraban en el lugar, la agrupación había interpretado sus primeros temas cuando se produjeron más de tres disparos. Las imágenes muestran a parte del público intentando alejarse de la zona mientras continuaba la confusión entre los asistentes.

La agrupación no se percató del ruido de las balas debido al alto volumen del espectáculo. Sin embargo, los miembros del equipo de producción subieron al escenario para advertirles sobre la situación y pedirles que dejaran de tocar.

Asistentes cuestionan falta de presencia policial

Algunos asistentes señalaron que no había presencia policial en el recinto cuando se produjeron los disparos. Los testigos indicaron que sí habían visto efectivos en el lugar durante las horas previas al concierto.

Tras la emergencia, agentes de la comisaría de Manchay y efectivos del Escuadrón de Emergencia de Los Halcones acudieron al punto. Su presencia permitió custodiar la salida de los integrantes de la orquesta.

Las autoridades informaron que no hubo personas heridas por este hecho. La Policía de Manchay quedó a cargo de las diligencias para establecer el origen de los disparos y determinar quiénes estuvieron involucrados.

Armonía 10 se pronuncia tras incidente

Horas después, la agrupación se pronunció mediante su cuenta oficial de Instagram y agradeció los mensajes recibidos luego de lo ocurrido. En su publicación también confirmó que sus integrantes no sufrieron daños.

“Todos estamos bien. Dios está con nosotros. Gracias por su preocupación y sus lindos mensajes de apoyo”, escribió la orquesta.

El incidente ocurre meses después del ataque contra el bus de Armonía 10 en el que murió Paul Flores, conocido como “Ruso”. El entonces vocalista perdió la vida tras el atentado dirigido contra el vehículo de la agrupación.