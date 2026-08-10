​La víctima, una joven de 18 años, fue agredida con un arma blanca por un trabajador minero que es su hermano, en el sector de Tallapuquio, de la provincia de Yauli La Oroya, y trasladada de emergencia a un centro de salud.

Agresión. El sujeto de 34 años fue intervenido por efectivos de la Comisaría de La Oroya tras ser acusado de intentar asesinar a su hermana con un arma blanca.

La captura se concretó durante el desarrollo del operativo policial “Impacto”, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre una grave agresión al interior de una vivienda en el sector de Tallapuquio, distrito de La Oroya.

​Al llegar al inmueble, el personal policial se entrevistó con la agraviada, una joven de 18 años, quien denunció que su hermano, identificado como Yhorcy Hector (34), la atacó violentamente utilizando un cuchillo mientras se encontraba en presunto estado de ebriedad, causándole heridas en diferentes partes del cuerpo.

​Ante la severidad del ataque, los efectivos brindaron auxilio inmediato a la víctima y la trasladaron de urgencia al Puesto de Salud de La Oroya. La joven ingresó por el área de emergencias y permanece bajo observación médica especializada.

​Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) procedió con la detención inmediata de Yhorcy Hector por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa.

El intervenido fue conducido a la sede de la Comisaría de La Oroya para continuar con las diligencias e investigaciones de ley a cargo de las autoridades competentes. De este caso también se informó a una representante de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Ayuda

Si conoces o enfrentas un caso de violencia contra la mujer o tentativa de agresión extrema, puedes acudir a una comisaría más cercana, a un Centro de Emergencia Mujer (CEM) o solicitar apoyo inmediato las 24 horas a través de la línea gratuita del Ministerio de la Mujer llamando al 100.