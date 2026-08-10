Al menos seis aeropuertos de Colombia resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes distintas zonas del país, según informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La autoridad aeronáutica indicó que se registraron afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, ubicados principalmente en el oeste y centro de Colombia.

Operaciones aéreas quedan suspendidas tras el terremoto

Como medida preventiva, las operaciones en las seis terminales fueron suspendidas mientras se realizan inspecciones para determinar las condiciones de su infraestructura.

“Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil en un comunicado.

La medida busca evitar riesgos para pasajeros, trabajadores y aeronaves hasta que las autoridades determinen si las instalaciones pueden retomar sus actividades con seguridad.

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Evalúan daños en aeropuertos de Colombia

Las inspecciones deberán establecer el nivel de afectación ocasionado por el movimiento sísmico y determinar las condiciones para la reapertura de cada aeropuerto.

Hasta el reporte proporcionado, la Aerocivil no había precisado cuándo se reanudarían las operaciones ni el número de vuelos afectados por las suspensiones.

El terremoto de magnitud 7,4 provocó daños en diferentes ciudades del oeste y centro de Colombia. Las autoridades continúan evaluando las consecuencias del movimiento sísmico.