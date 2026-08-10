El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia también fue percibido en varias provincias de Ecuador. El movimiento generó reacciones principalmente en Quito e Imbabura, donde habitantes reportaron haber sentido la sacudida y, en algunos sectores, salieron de sus viviendas por precaución.

El temblor ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó. El primer reporte del Servicio Geológico Colombiano situó la profundidad del movimiento en 82 kilómetros.

#Tendencia ¡Sismo de gran magnitud sacude la región y se siente en Ecuador!

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​De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, se registró un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.6 a una profundidad de 15.0 km, localizado a… pic.twitter.com/0Vf9Whx5aW — La Data (@ladataec) August 10, 2026





Así se sintió en Quito

En Quito, el movimiento fue percibido principalmente dentro de edificios altos. La sacudida se sintió en distintos sectores de la capital ecuatoriana, donde habitantes reportaron el movimiento mientras permanecían en sus viviendas y lugares de trabajo.

Asimismo, el sismo se percibió en la provincia de Imbabura, ubicada en la zona andina del país y cercana a la frontera con Colombia. En varios sectores, ciudadanos decidieron salir de sus viviendas como medida de precaución después de sentir el temblor.

Reportes desde otras provincias

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional recibió reportes de ciudadanos que percibieron el movimiento en otras partes del territorio ecuatoriano. Entre las zonas mencionadas figuran Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, además de las provincias costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí.

Esmeraldas se encuentra en la frontera con Colombia, por lo que también registró la percepción del movimiento proveniente del sismo ocurrido en territorio colombiano. Los reportes permitieron a las autoridades ampliar el seguimiento sobre las zonas donde la población sintió la sacudida.

Autoridades monitorean la situación

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos inició un monitoreo en todo Ecuador para recopilar información sobre la percepción del movimiento. El seguimiento se realizó mientras el país culminaba un feriado de tres días.

Hasta el momento del reporte, las autoridades ecuatorianas no habían informado sobre personas heridas ni daños materiales relacionados con el terremoto registrado en Colombia. El monitoreo continuaba para identificar posibles afectaciones que pudieran haber sido reportadas en las distintas provincias.

El movimiento también fue percibido fuera de Ecuador, debido a la magnitud del terremoto registrado en el departamento colombiano de Chocó. En territorio colombiano, las autoridades continuaban con la evaluación de daños y personas afectadas tras el sismo.