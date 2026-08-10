Una banda de delincuentes integrada por un taxista está siendo buscada intensamente por la Policía Nacional luego de denuncias de personas que han sido víctimas de robos al paso.

El ciudadano Humberto T.Q. (52) manifestó que el fin de semana acudió a un evento social como parte de las festividades de la Virgen de Copacabana y que fue víctima de estos facinerosos.

Complicidad con delincuentes

Cuando se retiró de la actividad abordó un taxi a la altura del Parque Industrial con dirección al Cercado de Tacna, sin embargo al pasar por la calle Hermanos Reynoso el chofer hizo subir a dos o tres sujetos desconocidos.

Los varones lo golpearon y luego le sustrajeron su teléfono celular y dinero en efectivo. Después que el agraviado se hubo repuesto se dirigió a la dependencia policial para presentar la denuncia. Efectivos ya se encuentran realizando las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este asalto.