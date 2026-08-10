Las juntas de portavoces de las dos cámaras del Congreso se reunirán este martes 11 de agosto en el Palacio Legislativo. Los encuentros corresponden al Senado y a la Cámara de Diputados, que retomaron su funcionamiento bajo el nuevo esquema bicameral.

Las sesiones se realizarán durante la mañana y estarán encabezadas por los presidentes de cada cámara. En ambas reuniones participarán los integrantes de las mesas directivas y los representantes de los grupos parlamentarios.

Senado

La Junta de Portavoces del Senado fue convocada para las 10:00 a. m. La reunión tendrá lugar en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo y estará bajo la conducción de Miguel Ángel Torres, presidente de esta cámara.

La instancia está integrada por los miembros de la Mesa Directiva y un portavoz de cada grupo parlamentario. Cada representante cuenta con un voto proporcional a la cantidad de integrantes que conforman su bancada.

Cámara de Diputados

Una hora después se reunirá la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados. La sesión comenzará a las 11:00 a. m. en la sala Basadre del Palacio Legislativo y será presidida por Oscar Reto Otero.

Ambas reuniones se desarrollarán por separado debido a la estructura bicameral del Parlamento. Las juntas de portavoces constituyen espacios de coordinación entre las mesas directivas y las bancadas que integran cada cámara.