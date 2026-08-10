La Municipalidad Provincial de Arequipa comenzó este lunes a colocar stickers con el tarifario de S/1 para el pasaje adulto en unidades de seis empresas de transporte urbano, mientras un grupo de transportistas protestaba contra esta disposición frente a la Gerencia de Transportes y la sede de la comuna provincial.

La colocación de los tarifarios se realizó en el puente Grau, a cargo de los Inspectores de Transportes de la comuna y la Subprefectura. Los stickers establecen una tarifa de S/1 para adultos y S/0.50 para universitarios y escolares.

La medida fue adoptada luego de que la Municipalidad de Arequipa informara que las seis empresas no cumplieron con los requisitos establecidos durante el proceso de trato directo que buscaba evaluar el incremento del pasaje.

La alcaldesa Ruccy Oscco señaló que harán operativos y fiscalizaciones constantes para hacer respetar el pasaje de S/1.

Mientras los trabajadores colocaban los tarifarios, conductores de estas empresas movilizaron por diferentes calles de la ciudad en señal de protesta y se concentraron en la Gerencia de Transportes y en la sede de la comuna provincial para expresar su rechazo a la disposición municipal.

Los conductores sostienen que el incremento del precio del combustible y otros costos de operación hacen inviable reducir la tarifa que actualmente cobran. Según señalaron, no están dispuestos a bajar de S/1.30 a S/1 por el pasaje adulto.

Los transportistas pidieron a la Municipalidad de Arequipa respetar la tarifa de S/1.30 y cuestionaron la forma en que se viene aplicando la medida. Asimismo, advirtieron que no permitirán, según dijeron, ser maltratados ni por la comuna ni por los pasajeros debido al conflicto generado por el precio del servicio.