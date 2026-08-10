A un día del 486.° Aniversario de Arequipa, la población y las instituciones de la región pondrán a prueba su capacidad de respuesta ante un terremoto de gran intensidad. El viernes 14 de agosto, a las 3:00 de la tarde, se desarrollará el Simulacro Nacional Multipeligro ante sismo y peligros asociados, que en Arequipa tendrá como escenario un terremoto de magnitud 8.

La actividad permitirá evaluar cómo reaccionarían las autoridades, instituciones y población ante un desastre de gran magnitud, considerando no solo el movimiento sísmico, sino también los daños y peligros que podrían presentarse posteriormente, como el colapso de viviendas, afectación de calles y dificultades para evacuar.

En Arequipa participarán diferentes instituciones y entidades de respuesta como los Bomberos, la Policía, Cruz Roja, hospitales, entre otros. La sede de coordinación del simulacro será la oficina del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), ubicada en la calle Unión, en el distrito de Paucarpata.

Desde este punto se recibirá la información de los diferentes distritos sobre el resultado de la simulación y las situaciones que se hayan presentado durante el ejercicio. Las autoridades deberán reportar el saldo del supuesto terremoto y la capacidad de respuesta de sus respectivos sectores.

¿QUÉ DEBE HACER LA POBLACIÓN DURANTE EL SIMULACRO?

El simulacro no debe ser visto únicamente como una actividad de las autoridades. La población tendrá que participar en la simulación y aprovechar para comprobar si su familia está preparada ante un verdadero terremoto.

Una de las primeras acciones es elaborar o actualizar el Plan Familiar de Emergencia, que debe considerar:

Identificar las rutas de evacuación de la vivienda, centro de trabajo o lugar donde se encuentren los integrantes de la familia.

de la vivienda, centro de trabajo o lugar donde se encuentren los integrantes de la familia. Definir un punto de reunión seguro donde puedan encontrarse después del sismo.

seguro donde puedan encontrarse después del sismo. Establecer qué función cumplirá cada integrante de la familia durante una emergencia.

Determinar quién ayudará a evacuar a los niños, adultos mayores o personas que requieran asistencia .

. Tener identificados los lugares seguros dentro de la vivienda y las zonas que deben evitarse.

Practicar la evacuación sin correr, empujar ni regresar por objetos personales.

La organización previa puede marcar una diferencia en los primeros minutos después de un terremoto, especialmente en un escenario donde las calles podrían estar bloqueadas o las viviendas resultar dañadas.

¿QUÉ DEBE CONTENER LA MOCHILA DE EMERGENCIA?

Otro elemento importante es preparar una mochila de emergencia que pueda ser trasladada rápidamente durante una evacuación.

Entre los artículos básicos se recomienda contar con agua, alimentos no perecibles, artículos de higiene, linterna, radio, documentos importantes y elementos de primeros auxilios.

También es fundamental incluir los medicamentos que utiliza regularmente algún integrante de la familia, especialmente si padece una enfermedad que requiere tratamiento permanente.

El simulacro de este viernes permitirá que las familias de Arequipa a comprobar, en la práctica, cuánto tiempo les toma evacuar y si conocen el lugar donde deben reunirse. La recomendación es participar activamente y asumir el ejercicio como una preparación ante un escenario real de emergencia.