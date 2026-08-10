La diputada Jenny Samanez, de la bancada Obras, llegó en bicicleta al Congreso y anunció que solicitará habilitar espacios para estacionar estos vehículos dentro del Legislativo. En ese contexto, señaló que su pedido busca beneficiar también a trabajadores y asesores que utilizan el mismo medio de transporte.

Samanez indicó que esta es la cuarta vez que llega en bicicleta desde que asumió sus funciones y que utiliza este vehículo para movilizarse por Lima. La legisladora también planteó destinar parte de los estacionamientos ubicados en el frontis del Palacio Legislativo.

Además, explicó que utiliza este medio para trasladarse desde Chorrillos hasta el Centro de Lima. Según indicó, la bicicleta le permite ahorrar en pasajes, reducir el tiempo de viaje en unos 19 minutos y evitar parte de la congestión vehicular.

“Es mi medio de transporte”, indicó.

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Diputada Jenny Samanez llega en bicicleta a la sede del Legislativo: El reglamento de la Ley de la Bicicleta señala que el 5% del espacio destinado para estacionamientos de autos debe ser para bicicletas



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Propuestas sobre movilidad

La parlamentaria señaló que varios integrantes de su equipo también utilizan bicicleta y consideró necesario mejorar la infraestructura para quienes optan por esta alternativa. Asimismo, indicó que durante su gestión impulsará iniciativas relacionadas con movilidad urbana y cambios en la legislación sobre el uso de bicicletas.

Samanez sostuvo que las políticas de transporte deben considerar a peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y conductores particulares. Asimismo, señaló que solicitó personal de seguridad con experiencia deportiva, entre ellos un agente que practica ciclismo y otro que es maratonista.

La diputada recordó que conoce diferentes rutas de ciclovías y detalló que utiliza recorridos desde Chorrillos hacia el Centro de Lima para llegar al Parlamento. Su pedido final es que el Congreso incorpore espacios adecuados para quienes se movilizan en bicicleta.