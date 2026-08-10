Dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron disparos contra una vivienda que también funciona como restaurante, y está ubicado en el perímetro de la plaza de armas del distrito de Pueblo Nuevo. Los facinerosos tras perpetrar el ataque criminal huyeron, dejando un escenario de terror en la comunidad. Las investigaciones están a cargo de la policía para identificar a los autores materiales e intelectuales del hecho.

Ataque criminal

Los vándalos esperaron que todos los locales de la zona estén cerrados para acercarse en el vehículo menor y al estar frente a la propiedad dispararon. Los proyectiles de arma de fuego impactaron en la fachada, afortunadamente, nadie resulto herido como consecuencia del ataque. El agresor y su compinche huyeron por la av. Grocio Prado para continuar con dirección a las calles colindantes con el cementerio de Chincha.

El personal de la comisaría distrital durante las diligencias encontró los casquillos de la pistola usada por los facinerosos. Se presume que los disparos fueron hechos a corta distancia. Cabe indicar que por el sector hay varios locales que cuentan con cámaras de seguridad, para la identificación de los malandros. La policía continúa con las labores de investigación que permitan esclarecer el móvil del ataque criminal ocurrido en el céntrico lugar del distrito.

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