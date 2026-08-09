Personal policial del Área de Investigación de Robos y Asaltos (AREANDRO PNP Ica), perteneciente a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI Ica), logró la intervención y detención en flagrancia de R.R.J.T. (27), por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas y/o municiones.

Armas de fuego

La intervención policial se realizó el 6 de agosto de 2026, en la provincia de Palpa, como resultado de las acciones operativas e investigación desarrolladas por personal especializado.

Durante la intervención, los efectivos policiales incautaron nueve municiones calibre 38 SPL, marca PMC, además de hallar dos armas de fuego tipo revólver marca Taurus, con inscripción “38 SPL”, sin número de serie visible en sus partes, las cuales serán sometidas a las pericias correspondientes para determinar su procedencia y situación legal.

Asimismo, se incautó un equipo celular marca Honor y un vehículo menor motocicleta lineal marca KTM, color blanco, con placa de rodaje N.° 36219B, elementos que serán materia de investigación.

El intervenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, comunicándose el hecho al representante del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias correspondientes y determinar su presunta responsabilidad en el delito investigado.

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