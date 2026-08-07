Tras un paciente trabajo de investigación se realizó la detención de siete presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los verdugos de Cañete”. Entre los sospechosos se encuentra un efectivo en actividad de la Policía Nacional del Perú, que estaba laborando en la comisaría de Pueblo Nuevo, cuando es atrapado. Se trata del Suboficial de Segunda Edwin Fernando Quispe.

Policía detenido

La investigación contra la banda surgió luego del crimen de Rubén Moriano, dirigente de construcción civil, ocurrido el 30 de abril en el sector de Santa Bárbara distrito de San Luis (Cañete). La Divincri para reforzar el trabajo contó con el apoyo de los agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado, logrando reunir evidencias necesarias para que se solicite el mandato de detención preliminar.

La unidad especializada dio el golpe a la banda criminal y no solo en Cañete, sino también en la provincia de Chincha. Edwin Quispe, el suboficial que hace unos días llegó a la Región Policial Ica y lo asignaron a la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo para luchar contra la delincuencia, cayó en el megaoperativo. Este fue hallado en la delegación sin imaginar que sus colegas estaban tras sus pasos.

Quispe salió de la provincia en calidad de detenido y puesto a disposición de la jefatura cañetana para seguir con las diligencias. Como resultado de la acción policial también fueron intervenidos en otra localidad Alejandro Tomás Flores Huari (a) “boti”, David Huamanculi Alca (a) “indio”, Juan Jaime Valencia Chacceri (a) “tato”, Tomás Humberto Torres Orellana (a) “tomasito”, Carlos Alberto Solano Orellana (a) “chocolate” y Edwar Vargas (a) “chueco”.

Según la investigación policial “Los verdugos de Cañete” tendrían participación en delitos de extorsión, cobros de “cupos” en obras públicas que se ejecutan en la región vecina, además estarían involucrados en el asesinato del mencionado dirigente. El móvil del crimen podría estar relacionado con una pugna en el sector de construcción civil. Para determinar responsabilidad los sospechosos permanecen detenidos.

EL DATO: Rubén Moriano fue asesinado cuando iba con dirección al trabajo. Dos sujetos en motocicleta lo interceptaron en el trayecto y realizaron múltiples disparos. En la escena quedaron al menos 20 casquillos de proyectil de arma de fuego.

-7 personas fueron detenidas en el megaoperativo realizado por la policía.

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