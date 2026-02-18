Un efectivo de la Policía Nacional del Perú fue detenido la madrugada del 16 de febrero en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, bajo la presunción del delito contra la seguridad pública – tenencia ilegal de arma de fuego.

Amenaza armada

De acuerdo con el acta policial, el suboficial Nicolás Manuel Valenzuela Barzola (28) y Miguel Jeanfranco Oliden Quispe (35) fueron intervenidos cuando se encontraban a bordo de una motocicleta marca Rezzio, sin placa de rodaje, en el ingreso al citado sector. Según el parte, ambos presentaban aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Durante el registro personal, a Valenzuela Barzola se le halló en la cintura una pistola marca Glock 17, calibre 9 milímetros, con una cacerina abastecida con 12 municiones. La consulta al sistema Sucamec y Sidpol arrojó que el arma, de serie BFYA726, figuraba con resultado negativo respecto a propiedad registrada a nombre del intervenido, lo que motivó su detención preliminar.

En el lugar se presentó una mujer de nacionalidad venezolana, quien denunció que minutos antes, aproximadamente a la 1:40 de la madrugada, uno de los intervenidos la habría amenazado con el arma de fuego. Según su declaración, tras escuchar que tocaban el timbre de su vivienda, se asomó desde la azotea y observó a un sujeto que vestía polo negro y short jean, quien presuntamente le apuntó profiriendo amenazas verbales.

“Me las vas a pagar…”, habría sido una de las expresiones lanzadas, de acuerdo con la versión consignada en el documento policial. La denunciante indicó que temió por su integridad, por lo que solicitó apoyo, logrando que personal de seguridad de la zona retuviera a los sujetos hasta la llegada de la patrulla.

Ambos intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP La Tinguiña y puestos a disposición de la Sección de Delitos y Faltas. Posteriormente, el caso fue comunicado al Ministerio Público, quedando a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona.

