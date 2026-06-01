La violencia volvió a sacudir el distrito de San Martín de Porres, tras el hallazgo del cadáver de un hombre en plena vía pública. La víctima fue abandonada en un costal y llamó la atención de los vecinos de la avenida Canta Callao.

Según el reporte de Exitosa, hallazgo ocurrió en horas de la madrugada luego de que los residentes alertaran sobre la presencia de un paquete sospechoso en la zona. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de un cuerpo humano.

De acuerdo con los primeros reportes, residentes de la zona advirtieron la presencia de un costal blanco con manchas de sangre. El objeto había sido dejado en la vía pública durante la madrugada.

Los vecinos dieron aviso inmediato a la Policía tras notar que el paquete no era habitual en el lugar. Minutos después, agentes confirmaron el hallazgo del cadáver en su interior.

Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec

¿Quién era la víctima?

El cuerpo encontrado presentaba evidentes signos de agresión física, según las primeras diligencias realizadas en la escena. Las autoridades no descartaron que la víctima haya sido sometida a actos de tortura.

Hasta el cierre de la intervención inicial, no se había logrado establecer la identidad del fallecido. Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que se trataría de un ciudadano extranjero.

Tras la confirmación del hallazgo, el Ministerio Público llegó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Paralelamente, la Policía Nacional realizó el resguardo de la zona y la recolección de evidencias.

Las autoridades vienen analizando cámaras de seguridad cercanas para determinar cómo fue abandonado el cuerpo. La investigación continúa para identificar a los responsables del hecho.

Moradores de San Martín de Porres señalaron que en la zona se han registrado reuniones y actividades en horarios de madrugada. También indicaron la presencia de personas extranjeras vinculadas a piques ilegales en avenidas cercanas.

Los vecinos solicitaron mayor presencia policial para evitar nuevos hechos de violencia en el distrito. El caso se suma a otros incidentes recientes registrados en Lima Norte.

Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec