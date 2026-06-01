El transporte urbano de Lima y Callao tendrá un plazo de hasta 60 días para implementar sistemas de localización satelital en sus unidades. Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados este lunes entre el Ejecutivo y los gremios del sector tras una reunión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El acuerdo se dio luego del diálogo sostenido con el ministro Aldo Prieto y representantes del sector transporte. En la mesa de trabajo se definieron condiciones para la continuidad del servicio y la aplicación de un subsidio económico.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente de la coordinadora de transporte urbano Héctor Vargas, señaló que buscan que el subsidio sea para los más de 22 mil 300 buses que recorren Lima y Callao. Por tal motivo, se está dando un plazo de dos meses para que las autoridades… pic.twitter.com/7eiyQvXp02 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

¿Cómo se otorgará el subsidio?

El Ejecutivo estableció que el apoyo económico será otorgado en función de la distancia recorrida por cada unidad. Este esquema busca atender el impacto del alza del combustible en las operaciones del transporte urbano.

Los gremios habían planteado que el subsidio no se calcule por galón, sino por kilómetro recorrido. Esta propuesta fue incorporada como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión.

GPS será obligatorio

Las unidades deberán contar con dispositivos GPS que permitan registrar sus recorridos de manera constante. Estos datos serán utilizados como base para la aplicación del subsidio por kilómetro.

El dirigente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, precisó que el plazo máximo para la instalación será de dos meses. Durante ese tiempo, las empresas deberán adecuar sus unidades al sistema de monitoreo exigido.

Vargas explicó que actualmente solo una parte reducida de buses transmite información de manera continua. El objetivo es ampliar el número de unidades que puedan ser incorporadas al sistema de registro.

También indicó que el acceso al subsidio no excluye a empresas formales del sector urbano. Según lo acordado, el proceso requiere coordinación entre transportistas, proveedores tecnológicos y autoridades para su correcta aplicación.

La paralización anunciada para el 2 de junio quedó suspendida tras el acuerdo entre las partes. Con ello, el servicio de transporte urbano continuará operando con normalidad en Lima y Callao.