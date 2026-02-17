En una rápida acción policial orientada a preservar el orden y la seguridad pública, efectivos policiales intervinieron a un individuo que se encontraba portando un arma de fuego dentro de un establecimiento nocturno, luego de una alerta ciudadana que advertía una posible situación de riesgo.

Peligro común

El hecho ocurrió el día 15 de febrero de 2026, aproximadamente a las 6:00 de la tarde en la provincia de Palpa, cuando personal de la comisaría PNP de la jurisdicción ejecutó un operativo de rutina que permitió la detención en flagrancia de Diego Alejandro Aguilar Barrios de 26 años, por el presunto delito contra la seguridad pública — peligro común, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante la intervención, los agentes hallaron en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Glock 17, calibre 9×19 mm, color negro, con una cacerina desabastecida. Según las primeras verificaciones, el arma aparentaría ser una réplica, situación que será determinada mediante las pericias correspondientes.

El detenido, junto con el arma incautada, fue trasladado a la comisaría PNP de Palpa, donde permanece a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias e investigaciones de ley.

