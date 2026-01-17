y a la rápida intervención del personal de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, se logró ubicar a una ciudadana que había olvidado retirar dinero de un cajero automático del

Dinero devuelto

Durante la verificación, los efectivos policiales hallaron billetes de S/50 en el dispensador del cajero, sumando aproximadamente S/ 1,000, además de un váucher que permitió identificar a la titular de la cuenta.

De inmediato, se inició un patrullaje por la zona con las características brindadas. Tras ubicar a la ciudadana y confirmar su identidad y número de cuenta, el dinero fue devuelto en su totalidad, destacándose la importancia de la colaboración ciudadana y la oportuna acción policial para evitar perjuicios económicos.

