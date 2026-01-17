Gracias a la alerta oportuna de un ciudadano y a la rápida intervención del personal de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, se logró ubicar a una ciudadana que había olvidado retirar dinero de un cajero automático del Banco de Crédito del Perú (BCP), en la ciudad de Ica.

Dinero devuelto

Durante la verificación, los efectivos policiales hallaron billetes de S/50 en el dispensador del cajero, sumando aproximadamente S/ 1,000, además de un váucher que permitió identificar a la titular de la cuenta.

De inmediato, se inició un patrullaje por la zona con las características brindadas. Tras ubicar a la ciudadana y confirmar su identidad y número de cuenta, el dinero fue devuelto en su totalidad, destacándose la importancia de la colaboración ciudadana y la oportuna acción policial para evitar perjuicios económicos.

