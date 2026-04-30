Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue detenido en flagrancia en la provincia de Ica, acusado de solicitar dinero a un ciudadano a cambio de no perjudicarlo legalmente e incluso amenazarlo con incriminarlo falsamente.

Grave denuncia

Se trata del S2 PNP Augusto José Ñaupas Huamancha, de 33 años, quien presta servicios en la Divincri Ica. La intervención se realizó la noche del 28 de abril, alrededor de las 11:00 p.m., a la altura de Electrodunas, frente al sector conocido como El Álamo, en la carretera Panamericana Sur.

La detención fue ejecutada en un operativo conjunto entre el Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc) de Ica y el Ministerio Público, tras una denuncia por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

El caso se originó a partir de la denuncia del ciudadano Rubén Gianfranco Muñoz Zapata, quien señaló que el 23 de abril efectivos policiales ingresaron a un inmueble de su propiedad, ubicado en el distrito de Subtanjalla, sin autorización, llevándose diversas pertenencias de valor.

Según su testimonio, posteriormente fue contactado vía WhatsApp por una persona que se identificó como el suboficial Ñaupas, quien le habría solicitado dinero en reiteradas ocasiones.

El denunciante relató: “Me sembraron en mi casa un arma de fuego el jueves de la semana pasada a las 11:00 de la noche. Yo no estaba en mi casa porque está en proceso de construcción y se metió la policía. Se llevaron mi moto, se llevaron mi plata, como 13 mil soles y 3 mil dólares”.

Asimismo, sostuvo que el agente lo presionaba económicamente: “Por eso el policía me estaba extorsionando con 7 mil soles y vine a la Dircocor y dimos con el caso de que él era. Me citó en El Álamo y ahí lo han capturado con los billetes que le di, los 7 mil soles que antes fueron marcados con un reactivo por la policía”.

En su declaración, también indicó que fue amenazado reiteradamente: “Él me decía a cada rato que me iba a mandar preso, que no iba a poner la moto en el acta y se la iba a agarrar, y que me iba a sembrar una pistola si no le doy los 7 mil soles”.

Ante la denuncia, las autoridades coordinaron un operativo de entrega controlada del dinero. Para ello, se fotocopiaron cada uno de los billetes y se les aplicó un reactivo químico que permitió su posterior identificación.

El punto de encuentro fue previamente acordado, y durante la intervención, en la carretera Panamericana Sur (km 300), los agentes lograron identificar y detener al suboficial. Según el registro policial, el efectivo intentó deshacerse del dinero al momento de la captura, acción que fue controlada por el personal interviniente.

El denunciante explicó: “La Dircocor lo intervino y lo detuvo en flagrancia del delito. Yo he venido hace dos meses de Estados Unidos y seguro ha pensado que tengo mucho dinero, además creo que están implicados más policías”.

El Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El denunciante también indicó que ha solicitado medidas de protección. “Voy a pedir garantías, porque temo por mi vida y la de mi familia, no sé si pertenecerá a una banda, si quiera sembrarme droga”.

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