Tiene 50 años, lo separaron de la Policía por medida disciplinaria; en junio del 2022, Víctor Moreno Toledo fue detenido por el hurto de una laptop en Andahuaylas.

La tarde del lunes, lo detuvieron por sustraer una laptop de una ferretería en Huancayo y dijo a la agraviada que le devolvería lo hurtado si le daba 500 soles. Víctor Moreno, quien es de Huaraz fue detenido, luego que solicitara dinero a Kelly Q.M. (30), quien tiene su negocio en Prol. Angaraes.

Asimismo, la joven mostró un video donde se observa al detenido hurtando la laptop.

“Sígueme y escucha, la otra vez te robaron tu laptop, dame 500 soles y lo recuperamos”, es lo que dijo. En su poder policías del “Grupo Terna”, hallaron una aguja hipodérmica que -asegura- usa para su enfermedad.

El sospechoso fue llevado a la Divincri de Huancayo.

Piden cupos

Asimismo, policías de la comisaría de Satipo con el mayor PNP Cristian Cerrón atraparon al venezolano Abrahan Alfonzo Pantoja (28) y Alejandro Bautista Yupanqui (37), por el presunto delito de extorsión.

Según las hermanas D.C.C. (36) y C.C.C. (27), el extranjero pactó tener intimidad por 100 soles, solo pagó 50 soles; luego regresó al local “Faraón” con Alejandro para decirles: “ya conocen cómo son las cosas” y le mostraron una pistola.

Los policías atraparon a los implicados que formarían parte de la banda “Los Bulleros del Faraón”.