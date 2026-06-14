Un robo a mano armada se produjo la madrugada de ayer en la vivienda de una familia de agricultores, perpetrado por cuatro delincuentes encapuchados que exigieron les entreguen el dinero de la venta de un cargamento de orégano, pero finalmente fugaron llevándose los ahorros de una pareja y celulares para que no alerten a la PNP mientras fugaban.

De madrugada

El hecho delictivo se produjo pasado las 2 h en la asociación Perú Posible, en un predio ubicado en la manzana I, lugar hasta donde acudieron luego policías de la comisaría La Yarada Los Palos para recabar la denuncia y el fiscal Percy Maquera Lupaca dispuso que la investigación se profundice en la sección Robos del Depincri.

Familia afectada

Policías acudieron al lugar del robo en la vivienda ante el llamado por vía telefónica del personal de Seguridad Ciudadana de la comuna de ese distrito que ya estaba en la zona y se entrevistaron con el agricultor de iniciales M.C.P. (46), quién refirió que a las 2:20 h aproximadamente descansaba en el interior de su predio y tocaron la puerta, al abrir constató que eran cuatro hombres con el rostro cubierto con pasamontañas, tres de ellos portaban armas de fuego.

Con violencia

Según el denunciante, los asaltantes ingresaron con violencia, le agredieron con un arma de fuego, le redujeron y maniataron junto a su esposa y su hijo para sustraer dinero en efectivo por S/ 2 900 y tres celulares. Además, los delincuentes le exigieron dinero de una venta de orégano que no tenía, considerando que habrían manejado una mala información, ya que él (denunciante) no cultiva ni vende orégano.

Huyen de lugar

Los delincuentes permanecieron en la vivienda varios minutos y luego optaron por fugar llevándose los ahorros de la familia y equipos móviles de tres agraviados, al parecer caminando por la chacra un cierto tramo y luego abordaron un vehículo que los esperaba.

No es la primera vez que ladrones armados asaltan viviendas en el distrito rural que está alejado del casco urbano y la presencia policial es escasa, incluso hiriendo a sus víctimas para conseguir su objetivo.