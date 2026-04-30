Agentes policiales capturaron a un suboficial de la Policía y a su pareja, debido a que son acusados de extorsionar a su padrino de bodas a quien le exigían el pago de S/15,000 en la ciudad de Piura.

La detención ocurrió cuando los efectivos policiales del área de extorsiones y secuestros de la Divincri acudieron a la comisaría de Veintiséis de Octubre donde laboraba el intervenido. Ahí lograron detener al suboficial de segunda Wilmer Monsefú Mendoza, de 32 años. En paralelo, capturaron a su pareja, Ruth Kiara Cruz Chorres, en otro sector de la ciudad.

Las capturas se realizaron luego de que el agraviado sindicara al suboficial Monsefú y a su pareja como los responsables de exigirle el retiro de una denuncia policial interpuesta previamente.

Además, le habría manifestado que se encontraban involucrados en el mencionado delito, existiendo mensajes y audios en los cuales la pareja se encontrarían comprometidos y habrían reconocido su participación en los hechos que permitió las detenciones de ambos.

Durante la intervención al efectivo policial, las autoridades incautaron nueve tarjetas de crédito de entidades bancarias, un recorte de papel conteniendo un número asociado a Yape, dos chips de la operadora Claro, tres DNI y tres equipos de celulares.

Según las investigaciones, el agraviado, a quien le exigían la suma de S/15,000, es el padrino de matrimonio de los detenidos. Este vínculo familiar habría permitido a ambos a acceder a información personal confidencial que utilizaron para intimidar y amenazar a la víctima.

Además, el hecho se relaciona tras la detención de hace unos días de una anciana de 71 años de edad, que es titular de la billetera digital Yape, la cual habría sido proporcionada para recepcionar el dinero que era producto de la extorsión contra la víctima que interpuso la denuncia ante la Policía.