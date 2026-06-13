La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que un bus del Metropolitano presentó una falla mecánica la tarde de este sábado, situación que provocó la emanación de humo y generó alarma entre los pasajeros y transeúntes.

El incidente ocurrió a la altura de la estación Los Jazmines, en el distrito de Independencia. La visible presencia de humo causó preocupación entre las personas que se encontraban dentro de la unidad y en las inmediaciones del lugar.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales bajo el hashtag #ATUInforma, la entidad precisó que el problema se originó por desperfectos mecánicos en el vehículo. “Esta tarde se registraron fallas mecánicas en un bus del Metropolitano a la altura de la estación Los Jazmines, lo que ocasionó la emanación de humo”, señaló.

La ATU indicó que personal de seguridad acudió de inmediato para atender la emergencia y activar los protocolos establecidos. Como parte de las medidas de seguridad, se realizó el transbordo de los pasajeros a otra unidad para evitar mayores inconvenientes.

Asimismo, la entidad descartó riesgos para los usuarios y aseguró que la situación fue controlada oportunamente. Finalmente, reiteró que se adoptaron todas las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de los pasajeros y garantizar la continuidad del servicio.

🚨 #ATUInforma | Esta tarde se registraron fallas mecánicas en un bus del Metropolitano a la altura de la estación Los Jazmines, lo que ocasionó la emanación de humo.



Personal de seguridad de la ATU asistió a los usuarios para realizar un transbordo seguro. pic.twitter.com/KtiPyJT4dd — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 13, 2026