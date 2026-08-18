La hija del alcalde del Rímac, Katherine de La Rosa, denunció un intento de feminicidio por parte de su expareja, Giancarlos Genaro Fierro Román. Los hechos, registrados en video y difundidos públicamente, incluyen amenazas con un arma de fuego y un reciente intento de incendio del vehículo de la víctima.

De acuerdo con un reporte de Panamericana Televisión, el caso generó preocupación y rechazo entre los familiares de la víctima y la opinión pública. La denuncia tomó relevancia tras la difusión de un video en el que se observa a Fierro Román amenazando con un arma de fuego a Katherine de La Rosa y a sus hijas, mientras se encontraban en su vivienda, ubicada en La Molina.

El incidente ocurrió el 30 de octubre de 2025. En las imágenes se escucha a las menores llorando mientras su madre pide auxilio. “Me rastrilló el arma en la cabeza frente a mis niñas y es donde yo decido separarme ya de él. No aceptarle un perdón más, no aceptarle ni un llanto más”, indicó De La Rosa.

De La Rosa también afirmó que durante años fue víctima de “violencia psicológica y violencia física”. Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el agresor habría intentado dispararle luego de una discusión familiar.

El video evidencia momentos de tensión y pánico, con los gritos de las menores y la desesperación de su madre. A este hecho se suma un reciente atentado ocurrido la tarde del 16 de agosto, cuando sujetos aún no identificados habrían arrojado combustible al vehículo en el que se desplazaba Katherine de La Rosa y luego le prendieron fuego.

Katherine de La Rosa relacionó este último ataque con la denuncia penal que presentó previamente contra su expareja. Ante esta situación, el alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa, manifestó su indignación y exigió que se brinde protección a su hija.

“Eso es lo que, como padre indignado, salgo al frente a dar, poner el pecho por ella y no permitir que siga más violencia contra la mujer. Esto viene ocurriendo desde el año 2025”, señaló el alcalde.

El burgomaestre añadió que, durante uno de los episodios de violencia, su hija, su madre, otra hija de 22 años y tres nietos estuvieron en peligro debido a la presunta acción armada del agresor. Tras el intento de incendio, peritos de Criminalística de la Policía Nacional acudieron al lugar para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes.

Además, se informó que la licencia para portar armas de fuego de Fierro Román fue suspendida. No obstante, el denunciado continúa en libertad mientras avanzan las investigaciones.

“Si lo hace una vez, lo va a seguir haciendo. Yo, por vergüenza de decirle a mis padres y a todas las personas lo que me estaba ocurriendo, lo callé por muchos años”, aseguró la víctima.

Ante esta situación, los familiares expresaron su indignación porque la expareja continúa acercándose a la víctima pese a contar con medidas de alejamiento. El video inicialmente no fue difundido, pero tras el reciente atentado decidieron hacer público el caso y solicitar garantías para proteger sus vidas.

PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE LA MUJER

A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio de la Mujer se pronunció sobre el caso de Katherine de la Rosa y expresó lo siguiente: “A través del equipo de Warmi Ñan, acompañamos a la víctima ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este para solicitar que se le imponga prisión y se revoque la sentencia de terminación anticipada que ya existía en contra de este sujeto, identificado como Giancarlos Genaro Fierro Román, por haber golpeado en anteriores ocasiones a Katherine de la Rosa”.

“En esta sentencia, que dictó el Juzgado de Lima Este el 2 de diciembre de 2025, se le impuso una pena de 20 meses de prisión, que se convirtieron en 365 días de multa, y un pago de reparación civil de S/ 1500. Esta decisión judicial, el MIMP pidió hoy que se revoque por haber reincidido en los maltratos contra la víctima y se le otorguen medidas firmes que garanticen su seguridad”, señalaron.

“Además, el MIMP ha solicitado a la Policía Nacional del Perú patrullaje preventivo en su vivienda. Exhortamos al Poder Judicial a actuar con celeridad y firmeza para garantizar la protección de la víctima y sus hijos”, añadieron"

#Lima | Ante el caso de Katherine de la Rosa, víctima de actos de violencia causados presuntamente por su expareja, quien habría rociado combustible a su vehículo en Independencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino hoy de manera inmediata.



A través… pic.twitter.com/AzN9c7f1Xv — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) August 18, 2026