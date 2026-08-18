Un nuevo hallazgo arqueológico en la Huaca Pucllana, ubicada en Miraflores, reveló los restos óseos de un hombre que habría sido colocado como ofrenda durante un ritual de la cultura Lima, hace aproximadamente 1.400 años, según informó Canal N.

De acuerdo a las evaluaciones preliminares de los especialistas, los restos corresponderían a un individuo masculino y se remontarían aproximadamente al año 650 d. C. La identificación preliminar del sexo se realizó a partir de características observadas en la pelvis y el hueso occipital.

El descubrimiento se produjo como parte de los trabajos de investigación y excavación arqueológica que se desarrollan desde 2020 en este sector del complejo prehispánico.

Hombre habría sido colocado como ofrenda de clausura

Los arqueólogos determinaron preliminarmente que el individuo fue colocado como una ofrenda de clausura en un canal conectado con un pozo ceremonial, ubicado en el ingreso al centro ceremonial.

La disposición de los restos también aporta indicios sobre el carácter ritual del entierro. El cuerpo fue colocado extendido de norte a sur, recostado sobre el lado izquierdo y con el rostro dirigido hacia el oeste.

Según la responsable del proyecto arqueológico, esta ubicación habría sido intencional y estaría relacionada con las prácticas ceremoniales desarrolladas por la cultura Lima.

Cerámica, cuarzo y antaras acompañaban los restos

Las excavaciones permitieron recuperar diversos materiales asociados al contexto arqueológico, entre ellos fragmentos de cerámica, cuarzo blanco, conchas, restos de peces y fragmentos de antaras.

La presencia de estos instrumentos musicales podría estar relacionada con actividades sonoras durante la ceremonia, hipótesis que deberá ser evaluada a partir del contexto arqueológico.

También fue recuperado parte de un objeto de cerámica que representaría la cabeza de un sapo o reptil, pieza que habría tenido un significado simbólico para esta sociedad prehispánica.

Los especialistas también analizan la relación de estas prácticas con el mar, debido a que la Huaca Pucllana se encuentra aproximadamente a dos kilómetros del litoral.

Restos serán sometidos a estudios antropológicos

Los restos óseos todavía permanecen in situ mientras los arqueólogos continúan con el proceso de excavación y registro.

Posteriormente serán trasladados para realizar estudios antropológicos que permitan determinar con mayor precisión características como edad, estatura, patologías y otras condiciones del individuo.

También se enviaron muestras para efectuar análisis de fechado y establecer con mayor exactitud la antigüedad de los restos. Los resultados se conocerían en los próximos meses.