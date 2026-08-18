Mauro Garriazo Flores, de 46 años, conductor de la empresa de transporte público Vipusa, fue asesinado a balazos la noche del lunes en Villa El Salvador. El atacante abordó la unidad como un pasajero y aprovechó el recorrido habitual para perpetrar el crimen.

Según RPP, el ataque se produjo en el cruce de las avenidas Pacto Andino y Primero de Mayo, donde el sujeto disparó contra el conductor y luego escapó del lugar con rumbo desconocido.

Luego del atentado, el conductor fue llevado de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, solo se pudo confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

El conductor se encontraba a cargo de una unidad de la línea A, que cubre la ruta entre los distritos de Puente Piedra y Villa El Salvador.

De acuerdo con información de la Policía, el atacante subió al vehículo haciéndose pasar por un pasajero y, una vez a bordo, disparó directamente contra Garriazo Flores.

Si bien las circunstancias que habrían motivado el crimen aún son materia de investigación, compañeros de trabajo de la víctima señalaron que el conductor había recibido amenazas con anterioridad.

Asimismo, los trabajadores de la empresa Vipusa señalaron a dicho medio que la empresa venía siendo objeto de amenazas y presiones por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos.

En esa misma línea, los trabajadores indicaron que los propietarios de la empresa les aseguraron que la situación se encontraba bajo control y que podían continuar con sus labores con normalidad.