El ciudadano venezolano Víctor José Morales Meneses continúa siendo buscado por la Policía tras atropellar con la camioneta que conducía a la comerciante Maritza Aguirre, de 51 años, en la avenida Los Chancas, en Santa Anita. Tras el accidente, el hombre habría escapado corriendo del lugar.

La víctima permanece internada en estado grave en la clínica Montefiori, mientras su hijo Alexis pidió a las autoridades ubicar al responsable y que la propietaria del vehículo cubra los gastos de su atención médica.

Según América Noticias, el accidente se registró alrededor de las 11:40 a. m., cuando Aguirre se disponía a abordar un taxi. Mientras el conductor la ayudaba a colocar su mercadería en la maletera, una camioneta plateada, de placa D4H-523, apareció fuera de control y terminó embistiéndolos.

El taxista también resultó herido en uno de sus brazos tras el impacto. En tanto, la comerciante quedó tendida sobre la pista, mientras los ocupantes de la camioneta bajaron del vehículo. Según fuentes oficiales, se trataba de diez personas, entre adultos y menores de edad.

Según la información proporcionada, ninguno de los ocupantes de la camioneta pidió asistencia médica para los heridos. El hijo de la comerciante, quien presenció el accidente, fue quien se acercó a auxiliar a su madre y solicitó la atención de los servicios de emergencia.

Las cámaras de seguridad captaron los momentos posteriores al atropello. En las imágenes se observa al conductor alejándose a pie por la vía pública y pasando incluso junto a un patrullero de Serenazgo mientras intentaba escapar del lugar.

La propietaria de la camioneta, Karla Barzola Ñaña, de 44 años, descendió del vehículo tras el impacto para verificar el estado de la comerciante. Sin embargo, según testigos, ella y otra ocupante habrían indicado al conductor que se retirara antes de la llegada de las autoridades.

El conductor regresó por unos instantes al lugar del accidente, donde el taxista afectado le reclamó por lo ocurrido. Sin embargo, en vez de quedarse para responder por el hecho, volvió a retirarse a pie. Las cámaras de seguridad registraron su recorrido hasta que finalmente desapareció de la zona.

Alexis, hijo de la víctima, relató cómo fue el momento en que llegó al lugar y encontró a su madre herida tras el atropello. “Salgo gritando porque es mi mamá a la que estaba en el piso. Y yo lo primero que me pongo a pensar es que prácticamente me la mataron”, señaló.

El joven explicó que, en ese momento, no pudo concentrarse en reconocer al conductor, ya que su principal preocupación era conseguir ayuda y auxiliar a su madre.

“Yo no tenía cabeza, yo estaba llamando a la ambulancia y prácticamente no tenía cabeza para nada. Y de ahí le llevé a la ambulancia”, sostuvo.

La mujer fue llevada de emergencia a la clínica Montefiori, donde permanece internada debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras el impacto. Mientras tanto, sus familiares se congregaron en los exteriores del centro médico y en la dependencia policial para exigir que el caso sea esclarecido y no quede impune.

La hermana de la víctima pidió a la propietaria de la camioneta que asuma su responsabilidad por las consecuencias del accidente y contribuya con los gastos médicos que actualmente afronta la familia.

“Yo le pido a la dueña del carro, del vehículo, por favor, que asuma con la responsabilidad, con los gastos, con mi hermana, por favor. Ella está muy delicada ahorita”, señaló.

Posteriormente, la familiar reiteró su pedido a la propietaria del vehículo: “Señora, por favor, yo le pido, en el amor de Dios, señora, póngase la mano en el corazón, por favor. Asuma con su responsabilidad, que ella tiene que usted hacer con los gastos, por favor”.

La propietaria de la camioneta fue intervenida y llevada a la comisaría de Santa Anita, donde se realizan las diligencias correspondientes. Asimismo, ambos vehículos involucrados en el accidente fueron trasladados a la dependencia policial para los peritajes de ley.

La camioneta quedó con daños considerables en el parachoques y el capó tras el impacto. La Policía continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades y dar con el paradero de Morales Meneses, quien permanece como no habido.

Los familiares cuestionaron que la propietaria del vehículo no continúe intervenida y señalaron que realizarán las gestiones necesarias para solicitar su inclusión en las investigaciones. Los deudos esperan que las autoridades determinen la responsabilidad que corresponde a cada una de las personas involucradas en el accidente.

Alexis, aún afectado por lo ocurrido, concluyó su pedido con un llamado a las autoridades: “Pido a las autoridades, por favor, que este caso no quede impune”.