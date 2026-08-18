Familias que llegaron por las fiestas de Arequipa, trabajadores que retornaban a Lima y ciudadanos que necesitan viajar por estudios o salud enfrentan horas de incertidumbre.

La celebración por el aniversario de Arequipa terminó convirtiéndose en una pesadilla para cientos de pasajeros que ahora no pueden regresar a sus destinos. El bloqueo de la Panamericana Sur por huaicos, lodo y rocas impide el tránsito hacia Lima y este problema dejó a turistas, trabajadores y familias atrapados en la ciudad, sin una fecha segura para continuar sus viajes. Mientras que los buses permanecen en el terminal.

En el terrapuerto de Arequipa, la incertidumbre se mezcla con la preocupación por el dinero y el tiempo perdido. Las empresas de transporte interregional dejaron de vender pasajes hacia los sectores afectados y suspendieron sus salidas, mientras los pasajeros buscan alguna alternativa para llegar a Lima.

FAMILIA QUEDÓ VARADA EN AREQUIPA

David Pino llegó a Arequipa junto a su esposa y sus hijos para disfrutar de las actividades por el aniversario de la ciudad. El plan era regresar a casa una vez terminadas las celebraciones, pero el bloqueo de la carretera cambió completamente sus planes.

Esta mañana acudió al terrapuerto para averiguar cuándo podría viajar y cuánto costaban los pasajes. Sin embargo, encontró las ventanillas cerradas para los destinos afectados. Las empresas no venden boletos porque no existe pase vehicular hacia Lima.

Pino también buscó una salida por vía aérea, pero se encontró con otro problema. La tarifa de los pasajes se incrementó considerablemente y encontró precios de entre S/1.000 y S/2.000, montos que considera excesivos frente a la necesidad de cientos de personas de salir de Arequipa.

REGRESÓ DE LA CARRETERA, ATICO

El caso de Grimaldo Chauca es distinto, pero terminó en la misma situación. El hombre viajó desde Juliaca y se dirigía hacia Lima en un bus de la empresa Civa. Su objetivo era regresar a su vivienda después de culminar un periodo de trabajo en Juliaca.

El bus avanzó hasta Atico, pero ayer en la noche tuvo que retornar a Arequipa debido al bloqueo de la Panamericana Sur provocado por los huaicos.

Los pasajeros buscaron alojamientos, pero Chauca no esperará más. Para intentar llegar a Lima, esta noche tomará una ruta alterna hacia Cusco y desde allí continuará su viaje mañana hacia la capital de la República.

El cambio de recorrido supone más horas de viaje y mayores gastos, pero para él es la única opción que encontró para volver a casa.

TURISMO CON SABOR AMARGO

Carlos Solís y su esposa llegaron al sur del país para hacer turismo. Durante su recorrido visitaron Arequipa, Puno, Juliaca y hasta Bolivia, pero ahora no pueden retornar a Lima. El viaje estaba programado para el lunes, pero cuando llegaron a la empresa de transporte recibieron una respuesta que no esperaban: no podían abordar porque la carretera permanecía bloqueada.

Desde entonces, su itinerario quedó suspendido y tampoco tienen certeza de cuándo podrán regresar.

Como ellos, otros turistas y ciudadanos que llegaron a Arequipa por las fiestas de la ciudad deben modificar sus planes y asumir gastos adicionales por alojamiento, alimentación y transporte.

EMPRESAS DEJARON DE VENDER PASAJES

Ante la emergencia, Sutran comunicó a las empresas de transporte interregional que deben suspender la venta de pasajes hacia las zonas afectadas hasta nuevo aviso. La medida busca evitar que las compañías vendan boletos para rutas que actualmente no tienen tránsito habilitado y que los pasajeros terminen varados en la carretera.

En cambio, los servicios hacia otros destinos que no están afectados continúan operando. Por ejemplo, los pasajes hacia Tacna cuestan entre S/50 y S/80, mientras que hacia Chala se ofrecen alrededor de S/50.

Mientras los pasajeros esperan una solución, los equipos de Provías continúan trabajando para recuperar la transitabilidad de la Panamericana Sur.

Según el reporte de Provías Arequipa, hasta la mañana de hoy, todavía quedaban seis kilómetros de carretera por limpiar en el tramo de Atico a Ocoña.