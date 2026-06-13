El Mundial ya arrancó y Arequipa tiene razones para el orgullo histórico, pues cuatro jugadores de la región han vestido la camiseta rojinegra en una Copa del Mundo. Cada uno dejó una huella imborrable en la historia del fútbol peruano.

LEA TAMBIÉN: Atletas arequipeños suman por ahora 10 medallas en Campeonato Nacional U20

JORGE PARDÓN, PIONERO

Jorge Pardón García (1905-1997), arquero arequipeño, fue el primer portero en la historia de una selección oficial del Perú. Titular en los Sudamericanos de 1927 y 1929, Pardón llegó al Mundial de Uruguay 1930 como figura indiscutible bajo los tres palos.

Su momento más glorioso llegó el 18 de julio de 1930, cuando atajó en el partido entre Perú y Uruguay, precisamente el encuentro que sirvió para inaugurar el mítico estadio Centenario de Montevideo. Su actuación le valió el apodo de “Patrón de la pelota”.

El arequipeño se lució, sobre todo, porque el cotejo fue un ataque y defensa, en el que atajó varios disparos según las crónicas de la época. Cabe mencionar que, con la selección, Pardón jugó otros cinco partidos más entre los Sudamericanos de 1927.

MÁS ESTRELLAS

Para México 1970, el profesor Didí llevó al mollendino Nicolás Fuentes (1941-2015), considerado por muchos el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol peruano.

Además, el Mundial de Argentina 1978 tuvo sello arequipeño doble: el mollendino Juan Carlos Oblitas y Raúl Gorriti (Camaná), quienes formaron parte de la selección que disputó aquel torneo.

Oblitas volvería a una Copa del Mundo en España 1982, ya como futbolista cuajado. Pero su legado mayor llegaría décadas después: como director deportivo fue pieza clave para la clasificación a Rusia 2018, el histórico retorno del Perú al Mundial.

Nicolás Fuentes (Mollendo), fue a México 1970.

Oblitas en España 1982.

Raúl Gorriti (Camaná) fue a Argentina 1978.

Información: Deporteaqp