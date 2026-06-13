El deporte arequipeño se viene consagrando en el Campeonato Nacional de Atletismo U20, que se realiza en Lima entre el 12 y 14 de junio. Con 5 medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, los deportistas arequipeños vienen dando la hora en la competencia.

En el primer día, Luciana Díaz de la Liga de Characato obtuvo el primer lugar en impulsión de bala con una marca de 10.10 metros; tras ella se ubicaron María Ocaña (10.06 metros) y Aderly Estrella (9.75 metros).

En esta misma prueba, pero en la rama varones, Cristian Taipe de la Liga de Characato consiguió la medalla de bronce con una marca de 45.43 metros, quedando detrás de Yago Celi (50.54 metros) y Daniel Ríos (46.89 metros).

En los 1500 metros, el primer y segundo lugar fue del arequipeño Giancarlo Bravo, de la Liga de Cayma, quien se consagró campeón nacional al establecer una marca de 3 minutos y 54.70 segundos, mientras que Thiago Goyzueta, de la Liga de Cerro Colorado, se quedó con la presea de plata con un tiempo de 3 minutos y 55.77 segundos.

En la prueba de 100 metros planos, Pablo Rodríguez de la Liga de Yanahuara se consagró campeón con un tiempo de 10.92 segundos, por delante de Eduardo Rentería (11.09 segundos) y Sebastián Mombrú (11.10 segundos).

En damas, también en 100 metros, Micaela Villamarín de la Liga de Yanahuara se quedó con la medalla de plata con un tiempo de 12.52 segundos, detrás de Catalina Yzaga (12.32 segundos) y por delante de Romina Fiol (12.74 segundos).

La prueba de salto alto también consagró a una campeona mistiana; Brianna Suárez consiguió la medalla de oro con una marca de 1.66 metros, por delante de Mariana Saldivar (1.60 metros) y Adriana Barcella (1.45 metros).

En el segundo día de competición, Micaela Villamarín de la Liga de Arequipa obtuvo la presea dorada y se impuso en los 400 metros planos con un tiempo de 57.72 segundos, superando a Fabiana Magallanes (58.37 segundos) y Sofía Castro (58.70 segundos).

En la prueba de lanzamiento de jabalina, Alexia Gonzáles, de la Liga de Arequipa, se llevó la medalla de plata al ejecutar un lanzamiento de 33.83 metros, no pudiendo alcanzar la marca de 50.17 metros de Kimberly Flores, quien impuso un récord nacional en la prueba.

Por su parte, Adriano Llanos, de la Liga de Yanahuara, obtuvo esta mañana la medalla de bronce en los 400 metros con un tiempo de 50.21 segundos, por detrás de Enrique Guerrero (48.98 segundos) y Tristán Peña (50.11 segundos).

Asimismo, en el lanzamiento de disco, el oro y la plata también son para la región. Charlotte Torres, de la Liga de Arequipa, estableció una marca de 36.57 metros para coronarse campeona, mientras que Mafer Zeballos, de la Liga de Arequipa, hizo 36.52 metros.

Pablo Rodríguez, campeón en la prueba de 100 metros planos, en el Campeonato Nacional de Atletismo U20. Foto: Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

Luciana Díaz, campeona en impulsión de bala, en el Campeonato Nacional de Atletismo U20. Foto: Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

Brianna Suárez, campeona de salto alto, en el Campeonato Nacional de Atletismo U20. Foto: Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

Charlotte Torres, campeona en Lanzamiento de Disco, en el Campeonato Nacional de Atletismo U20. Foto: Federación Deportiva Peruana de Atletismo.