Como parte de las actividades por el 45.° Aniversario del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Consejo Regional del Deporte Arequipa realizó esta mañana una caminata desde la Plaza de Yanahuara hasta el estadio Umacollo.

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De este recorrido participaron los integrantes de la Academia IPD, además de clubes invitados. La presidenta del CRD Arequipa, Glissolym Montaño, mencionó que actualmente la Academia cuenta con más de mil niños, entre los 6 y 17 años, en seis disciplinas a las que se unen el box, rugby, bádminton y próximamente tenis.

“Para nosotros cumplir 45 años de creación no es nada fácil, es una lucha constante de esfuerzo, de hazañas y de logros que hemos conseguido en esa trayectoria”, expresó Montaño, quien destacó que en este último año se consiguió dotar de desagüe al Centro de Alto Rendimiento (CAR) ubicado en Cerro Juli, además de iniciar la construcción de losas deportivas.

Respecto a la situación actual de los estadios Melgar y Umacollo, Montaño precisó que ya se realizaron algunas obras en el recinto ubicado en el barrio del IV Centenario, mientras que para el otro estadio las obras aún están pendientes, pero incluirán el cambio de la pista atlética.

Disciplina de fútbol en el Consejo Regional del Deporte Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Disciplina de voleibol en el Consejo Regional del Deporte Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Disciplina de basquet en el Consejo Regional del Deporte Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Disciplina de atletismo en el Consejo Regional del Deporte Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Disciplina de box en el Consejo Regional del Deporte Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Disciplina de gimnasia en el Consejo Regional del Deporte Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Disciplina de judo en el Consejo Regional del Deporte Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Disciplina de Rugby en el Consejo Regional del Deporte Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)