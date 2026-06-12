Más de 350 ajedrecistas compiten en el Regional Juvenil Sur Arequipa 2026

Con la participación de más de 350 ajedrecistas, se inauguró hoy en el coliseo Arequipa el Campeonato Regional Juvenil Sur Arequipa 2026, certamen organizado por el Club Fantasy Chess con el aval de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez (FDPA).

El torneo constituye una de las principales competencias de menores del país y es clasificatorio para el Campeonato Nacional Juvenil 2026 y también al Panamericano de Colombia.

El presidente de la comisión organizadora, Guillermo Lazo Medina, informó que durante cuatro días los deportistas demostrarán su talento sobre el tablero en una intensa competencia que congrega a representantes de las regiones de Madre de Dios, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.

Los participantes competirán en las categorías Sub-06, de carácter promocional, así como en las divisiones Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Cada una de ellas permitirá evaluar a las futuras promesas del deporte ciencia del sur peruano en busca de un lugar en la siguiente fase del circuito nacional.

Lazo resaltó la importancia del certamen para conformar la selección que representará al sur del país en el Campeonato Nacional Juvenil, programado para julio próximo. “Hemos tenido gran acogida para tener la selección que representará al sur del país en el Campeonato Nacional”, señaló.

Los mejores exponentes del torneo regional obtendrán su clasificación al campeonato nacional, donde los campeones lograrán además el derecho de representar al Perú en el Campeonato Panamericano de Colombia. La competencia cuenta con carácter oficial y contempla beneficios de alojamiento y estadía para los deportistas que alcancen dicha instancia internacional.